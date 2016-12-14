Суд обязал выборщиков в Колорадо голосовать за Клинтон

Суд в Колорадо рассмотрел иск, который подали двое выборщиков. Они хотели голосовать 19 декабря в нарушение закона, который действует в данном штате.

В Колорадо принято, что все члены коллегии выборщиков обязаны голосовать за того кандидата, который выиграл на выборах в этом штате. В Колорадо победила Хиллари Клинтон. Однако двое выборщиков хотели объединиться с другими противниками Дональда Трампа и проголосовать за какого-либо другого кандидата от республиканцев.

Таким образом, они хотели создать прецедент, который мог бы повлиять на выборщиков в других штатах, где они не связаны какими-либо обязательствами, сообщает ТАСС.

Однако суд постановил, что закон штата должен соблюдаться. Слуги Фемиды обязали выборщиков голосовать за того кандидата в президенты, который победил в Колорадо. Если же те не послушаются, то их заменят на других выборщиков.