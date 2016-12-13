В Сирии ликвидировали главарей ИГ, причастных к терактам во Франции и Бельгии

Как стало известно, коалиции во главе с США удалось уничтожить трех главарей ИГ (организация, запрещенная на территории России). Это произошло в результате нанесения точечного авиаудара в сирийской Ракке.

Как сообщается, двое убитых боевиков имели отношение к терактам, которые прокатились в Париже в прошлом году и унесли жизни более ста человек. Третий уничтоженный командир был причастен к попытке проведения теракта в Бельгии в прошлом году. К счастью, трагедию удалось предотвратить. Бельгийский суд осудил боевика заочно, сообщает ТАСС.

Всего же, как заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Питер Кук, примерно за месяц коалиции удалось ликвидировать пять членов ИГ (организация, запрещенная на территории России). Все уничтоженные боевики были причастны к проведению терактов за пределами Сирии и Ирака.