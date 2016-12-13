Российское посольство в Стамбуле взято под охрану из-за акций протеста

После того как правительственные войска Сирии объявили о почти полном освобождении Алеппо, у Генерального консульства России в Стамбуле прошло несколько протестных акций. Дипмиссия взята под охрану полицией.

О том, что Генконсульство России в Стамбуле окружено полицией и тщательно охраняется, заявил 13 декабря пресс-секретарь ведомства Сергей Лосев, передает ТАСС.

Известно, что у здания российского консульства за сутки прошло три протестных митинга. Протестующие недовольны ситуацией в сирийском Алеппо. Помощь сирийским войскам в освобождении города активно оказывает российская сторона, а это не нравится Турции. Сообщается, что в самом крупном митинге участвовало около 250 человек.