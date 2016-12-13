Свидание с дочерью Трампа выставили на аукцион

Необычный лот был выставлен на одном из онлайн-аукционов. Пользователям предложили приобрести свидание с… дочерью избранного президента США.

Предполагается, что встреча с Иванкой Трамп пройдет либо в Нью-Йорке, либо в Вашингтоне. При этом она будет длиться чуть более получаса. В течение этого времени тот, кто больше всех заплатит за лот, сможет выпить с девушкой кофе, сообщает ria.ru.

За встречу с дочерью Трампа предполагалось выручить пятьдесят тысяч долларов. Однако на данный момент наибольшая ставка составляет лишь двадцать четыре тысячи. Аукцион начался в начале зимы и должен закончиться через неделю.