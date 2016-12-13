В США осужденный будет казнен во второй раз

Американец Ромелль Брум, осужденный за убийство несовершеннолетней, стал первым в США человеком, который смог выжить после смертельной инъекции.

В 2009 году служащие тюрьмы попытались привести приговор в исполнение, однако смертельное вещество так и не попало в кровь осужденного: его вены оказались настолько незаметными, что попытки сделать инъекцию оказались безуспешными. После этого адвокаты осужденного подали апелляцию, требуя отменить повторную казнь, поскольку это будет вторичным наказанием за одно и то же преступление. По словам защитников Брума, заставлять человека дважды пройти через процедуру казни означает усиление ответственности и противоречит конституции страны.

Однако суд пришел к выводу, что в первом случае казнь не состоялась и поэтому осужденный фактически не понес наказания.

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