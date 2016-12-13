Британским властям предложили разрешить выдачу героина по рецептам

Британские власти серьезно обеспокоены ростом смертности из-за употребления наркотиков. В прошлом году в Англии и Уэльсе от передозировки погибло большее количество человек, чем в результате ДТП.

Неожиданный выход из создавшейся ситуации подсказал консультативный совет по борьбе с употреблением наркотиков. Как сообщает The Guardian, эксперты предложили выдавать героин по рецепту и организовать его прием под наблюдением врачей. Специалисты пришли к выводу, что такого рода контроль поможет сократить смертность, поскольку, во-первых, избавит наркозависимых от необходимости покупки наркотика на черном рынке, а во-вторых, позволит избежать передозировок.

Однако, как сообщает издание, в МИДе Великобритании к идее отнеслись негативно.

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