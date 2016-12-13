Поляки не сдаются!

В польском Сейме призывают к восстановлению МПП на границе с Калининградской областью, сообщают в Польском культурном центре в Калининграде.



Депутаты польской аграрной партии ПСЛ подали в пятницу в Сейме проект резолюции, призывающий правительство Польши к возобновлении Малого приграничного передвижения (МПП) с Россией в Калининградской области. Из за отмены МПП теряют Варминско-мазурское и Поморское воеводства - утверждают представители аграрной партии.



На пятничной пресс-конференции в Сейме Владислав Кощиняк-Камыш, лидер партии ПСЛ сообщил о создании проекта резолюции по этому вопросу. Он призвал остальные клубы парламента, чтобы его поддержали. "Из за отмены МПП несут экономические потери Варминско-мазурское и Поморское воеводства, страдают отношения между Польшей и Россией и Калининградской областью. На российских столах нет польской еды, а в обмен на нее ракеты Искандер на границе с Польшей. Это сомнительный успех действий польского правительства", - подчеркнул глава партии ПСЛ.



"Мы могли понять, приостановку движения на время Всемирных дней молодежи, но сегодня нам придется начать заново экономические отношения с Россией. Это шанс на тысячи новых рабочих мест, на развитие экономики, особенно тех регионов, в которых с работой все еще тяжело, потому что уровень безработицы, например, в Варминско-мазурском воеводстве очень высокий", - заявляет партия.



Партия ПСЛ в проекте резолюции, пишет, что причины, приостановки МПП весьма загадочны, указывается на соображения безопасности. "Правительство Польши не сообщает польскому обществу, какие угрозы несет с собою возврат МПП," - отмечается в проекте резолюции.



Аналогичную резолюцию принял также городской совет Ольштына. Голосование за нее, привело к конфликту между ольштынским городскими депутатами от партии ПИС, и остальными депутатами, в основном с председателем городского совета, депутата от партии ПО, которая допустила до голосования по этой резолюции.

по сообщению портала "НИА-КАЛИНИНГРАД" 12.12.16