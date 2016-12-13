В отношении экс-президента Бразилии начато новое расследование в связи с коррупцией

В отношении бывшего лидера Бразилии Инасиу Лулы да Силва начато новое расследование в связи с его возможной причастностью к коррупционным схемам. Помимо бывшего президента под подозрение попали еще шесть человек, включая его супругу, адвоката, а также бывшего министра финансов Антонио Палоцци.

По версии федеральной полиции, да Сильва получил от строительной компании Odebrecht участок земли, на котором впоследствии был построен институт его имени. Помимо этого компания также могла оплачивать квартиру бывшего президента.

В отношении да Сильвы, который может стать кандидатом на президентских выборах, которые состоятся в Бразилии в 2018 году, уже ведется расследование. Бывший бразильский лидер оказался втянут в громкий коррупционный скандал вокруг нефтяной компании Petrobras.

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