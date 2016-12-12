В Нидерландах детям разрешат иметь по четыре родителя

Власти Нидерландов, совершенствуя Семейный кодекс, заботятся не о послушании детей (больше родителей - выше дисциплина), а об их праве знать все о своих родителях, - и биологических, и суррогатных, и приемных.

Специалисты правительственной комиссии разработали для Министерства безопасности и юстиции 68 советов, которые лучше защитят детей в юридической сфере, передает ТАСС.

Эксперты работали над поправками в Семейное законодательство 2,5 года и надеются в корне поменять существующие законы Семейного права.

Суть нововведений в том, что детям надо предоставить право иметь четырех родителей, если речь идет о разведенных папе и маме, - ребенок в этом случае вправе претендовать на двух пап и мам. Также законом планируется уравнять в правах отцовства семьи с нетрадиционной ориентацией или суррогатных родителей (ребенок должен знать, кто его настоящие папа и мама).

А еще эксперты рекомендуют снизить возраст (с 12 до 8 лет), в котором ребенок вправе решать, с каким из родителей он останется после развода.