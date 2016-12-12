Трамп критикует версию о российской помощи ему на выборах

Пока взломщики аккаунтов не пойманы за руку, рассуждать о стране их принадлежности не имеет смысла, считает Дональд Трамп. Тему «кремлевской руки» в выборах президента США Трамп считает несостоятельной.

Вновь избранный лидер Америки написал в своем Twitter 12 декабря, что будь у выборов президента США результат прямо противоположный, разговоры о якобы российском участии в этом велись бы так же активно, передают РИА Новости.

Именно поэтому все версии на тему «Россия участвовала в выборах президента США» Трамп считает несостоятельными. Вновь избранный президент задает риторический вопрос, почему «рука Москвы» стала мерещиться американским спецслужбам после выборов, а не до них. Трамп сам и отвечает на свой вопрос: потому что эта тема выгодна определенным политическим силам.