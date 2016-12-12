Трогательное видео, главным героем которого стал румынский пожарный, буквально взорвало Интернет. На кадрах видно, как огнеборец спасает жизнь собаке.

Пожар произошел в одном из домов румынского города Питешти. Владельца пса отвезли в больницу с тяжелым ранением. А сама собака, отравившись угарным газом, так и осталась лежать на земле.

Животное заметил пожарный Костак Мугурел. Он не остался равнодушным и решил помочь собаке, оказав ей первую медицинскую помощь. Пожарный сделал псу непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. После этого собаку отправили в ветлечебницу, сообщает ria.ru.

Видео буквально за несколько дней посмотрело свыше двух миллионов пользователей. Люди искренне благодарили пожарного за его добрый поступок.