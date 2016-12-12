Террористы устроили массовую казнь жителей иракской провинции

Боевики ИГ (организация, запрещенная на территории РФ) жестоко расправились с жителями провинции Киркук, которая находится на севере Ирака. Они устроили казнь недалеко от города Эль-Хавиджа, который оккупировали террористы.

Перед тем, как убить семнадцать человек, их обвинили в том, что они сотрудничали с курдами и правительством. Как сообщается, террористы расстреляли своих жертв. При этом они записывали все происходящее на видеокамеру, сообщает ria.ru.

Также стало известно, что расправа состоялась после того, как прошло заседание так называемого "шариатского суда" города, который создали боевики. Он вынес вердикт, приговорив жителей к жестокой казни.