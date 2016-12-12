Опубликовано видео из захваченной террористами Пальмиры

В понедельник, 12 декабря, террористы запрещенной на территории Российской Федерации организации "Исламское государство" опубликовали в сети видео Пальмиры, которая ранее была захвачена боевиками.

На записи отчетливо виден контрольно-пропускной пункт у входа в древний город. По абсолютно пустым и разрушенным улицам Пальмиры степенно расхаживают террористы, которые охотно позируют на камеру.

Напомним, накануне сирийские военные и ополченцы по распоряжению командования отступили из центра города. Были экстренно эвакуированы не менее 80% жителей данного населенного пункта. Сирийские власти позже пообещали в ближайшее время снова отбить Пальмиру, передает телеканал "Звезда".