Канадцы провели акцию под песню «Хотят ли русские войны»

Крупную акцию устроили на вокзале Торонто в Канаде. В ней приняли участие сотни жителей города. По словам организатора сообщества «Русская Канада» Леона Мицнера, в ходе мероприятия была исполнена известная советская песня.

Речь идет о произведении "Хотят ли русские войны?" Специально для жителей, которые не знают русского языка, слова песни были переведены организаторами и написаны на огромных плакатах, передает tvzvezda.ru.

Также сообщается, что подобные акции прошли уже во многих городах на постсоветском пространстве. Например, в регионах Украины, Приднестровья и Молдавии. Также мероприятия были устроены во многих городах России.