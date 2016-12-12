ЦРУ опечалено тем, что Трамп не желает признавать вмешательство РФ в выборы

ЦРУ выразило недовольство тем, что избранный 45-й президент США Дональд Трамп отказался признавать вмешательство Российской Федерации в процесс выборов.

Разведчики заявили, что данные о деятельности России в ходе выборов в США с самого начала воспринимались как ложные или политизированные и этот факт вызывает серьезное беспокойство. Как сообщает издание Wall Street Journal, чиновник ЦРУ подчеркнул, что склонность к игнорированию информации, полученной от сотрудников управления, категорически противоречит ценностям профессионалов в сфере национальной безопасности.

Напомним, ранее Трамп отметил нелепость заявлений о вмешательстве России в ход выборов в США.