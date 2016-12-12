Отмену антироссийских санкций поддержал вице-канцлер Австрии

Райнхольд Миттерленер, занимающий пост вице-канцлера и министра экономики Австрии, призвал к поэтапному снятию санкций в отношении России.

По словам Миттерленера, которые приводит немецкая газета Die Welt, ограничительные меры нужно отменять по мере урегулирования ситуации в Донбассе. Также политик выступает против предполагаемого ужесточения санкций. Миттерленер считает, что этот шаг не поможет решить имеющиеся проблемы в отношениях России и Евросоюза, а только усугубит их.

Австрийский вице-канцлер – не первый европейский политик, поддержавший отмену ограничительных мер в отношении Москвы. Так, в конце августа президент Чехии Милош Земан заявил, что санкционная политика демонстрирует беспомощность ЕС.

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