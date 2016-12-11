Трамп считает себя слишком умным для ежедневных брифингов с разведкой

В отличие от Барака Обамы избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не видит необходимости в ежедневных брифингах с разведслужбами страны.

В ходе своего интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что проводит собрания по мере надобности, а ежедневные брифинги нужными не считает, поскольку достаточно умный человек и не нуждается в постоянном повторении одной и той же информации на протяжении всего президентского срока. При этом он подчеркнул, что готов созвать совещание за минуту, если ситуация того потребует.

Ранее Трамп подвергся критике в СМИ за то, что проводит встречи с руководителями разведки реже, чем его предшественники.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня