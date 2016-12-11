Жители Каира устроили акцию протеста после взрыва в храме

Жители египетской столицы вышли на стихийную акцию протеста против терроризма после взрыва, прогремевшего сегодня утром в одном из храмов города.

Протестующие собрались у церкви “Эль-Батрусия” и требуют у правительства страны найти и наказать преступников, ответственных за взрыв, унесший жизни 26 человек.

При этом по сообщению МВД Египта, сегодняшний теракт и взрыв, произошедший несколькими днями ранее у КПП в районе каирской улицы эль-Харам, имеют схожий почерк. И в том, и в другом случае в качестве взрывчатого вещества было использовано большое количество тротила, а устройства были приведены в действие дистанционно. Это говорит о том, что к обоим терактам причастны одни и те же люди.

Читайте также:

В Каире совершен теракт, 26 человек погибли (ВИДЕО)

См. все новости дня