Постпред России при ООН оценил успехи Обамы на Ближнем Востоке

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин оценил успехи Барака Обамы на Ближнем Востоке во время его президентства.

По мнению Чуркина, Обама и его администрация вынуждены уходить, так ничего и не добившись. Никакого прогресса в урегулировании серьезных проблем за то время, когда Обама занимал пост президента США, так и не было достигнуто. Более того - его действия привели к обострению ситуации в Ливии и Ираке, а также значительно усугубили палестино-израильский конфликт.

При этом Чуркин отметил, что победа Трампа, позиция которого идет вразрез с политикой Обамы, в значительной степени деморализовала американцев.

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