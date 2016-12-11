Актер Дольф Лунгрен поиграл в Минске в World of Tanks

Голливудский актер шведского происхождения, звезда боевиков 90-х Дольф Лунгрен посетил Белоруссию, чтобы познакомиться с компьютерной игрой World of Tanks перед своим появлением на WarGaming Fest в Москве.

Актер посетил офис компании Wargaming, разработчика игры, где не только познакомился с процессом ее создания, но и сам поиграл в World of Tanks. Как сообщил представитель компании, Лунгрена очень интересует история и танкостроения, поэтому в его программе - посещение музея Великой Отечественной войны и историко-культурного комплекса "Линия Сталина".

Из Минска актер отправится в Москву, чтобы принять участие в WG Fest, который состоится 17 декабря. В рамках фестиваля Лунгрен будет представлять шведскую линейку танков из игры World of Tanks.

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