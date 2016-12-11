В Латвии призвали противостоять “русификации” страны

Латвийская националистическая партия “Отечеству и свободе/ДННЛ” приняла резолюцию с призывом противостоять предпринимаемым “попыткам русификации” страны.

Как сообщает портал Delfi, в документе также подчеркивается, что цель партии - государство, в котором будут жить только латыши, а не представители двух разных национальностей, поэтому необходимо способствовать отъезду из страны “нелояльных” русскоговорящих граждан.

Кроме того, подняли вопрос о необходимости уменьшения роли русского языка в латвийских СМИ.

При этом в настоящее время около 40% процентов из проживающих в Латвии двух миллионов человек - русскоязычные.

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