Жертвами обрушения церкви в Нигерии стали 160 человек

Десятки человек погибли сегодня в нигерийском городе Уйо под обрушившейся крышей церкви. Больницы и морги переполнены пострадавшими. Данные о жертвах разнятся: от 60 до 200 человек, чаще звучит цифра 160.

Сообщается, что катастрофа произошла во время церемонии рукоположения епископа. Именно из-за спешки, считают местные жители, рабочие не достроили здание или нарушили технологии. Это и стало причиной трагедии. В числе уцелевших под обломками оказался местный губернатор Удом Эммануэль, который немедленно поручил начать расследование инцидента.

Полтора года назад похожий случай был в штате Нью-Джерси в США. Тогда во время службы рухнула крыша старинной церкви, однако обошлось без жертв.

Читайте также:

В Руанде рухнуло здание: под обломками сотня человек

В столице Кении Найроби шестиэтажное здание обрушилось рядом с посольством РФ