Глава Пентагона внезапно объявился под Мосулом

В Ираке, где происходит военная операция по освобождению Мосула, сегодня внезапно появился собственной персоной глава Пентагона Эштон Катер. Он решил своими глазами оценить происходящее и дать указания.

Министр обороны проведёт встречи с подчинёнными военачальниками сил США, а также представителями командования иракской армии и международной коалиции. Операцию по освобождению Мосула от вооруженной группировки террористов они проводят с октября. В ней участвуют около 5000 американских военных. На днях Картер заявил о намерении увеличить американское подразделение в Сирии на 200 военных инструкторов для обучения солдат отрядов сирийской оппозиции, по утверждению Пентагона, борющейся с «Исламским государством» (группировка запрещена России).

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