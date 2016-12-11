Глава Пентагона внезапно объявился под Мосулом

|16:06
Мажоры на внедорожнике проехались по газонам МГУ (ВИДЕО)
|15:35
Российская элита сформируется через 10-15 лет
|12:53
Турецкие власти назвали возможного организатора терактов в Стамбуле
|12:53
Макфол назвал российские СМИ иностранными агентами
|11:13
По прозвищу "Зверь": боец ММА ударил девушку (ВИДЕО)
|10:20
В Татарстане горит завод по производству пластика, погибло пять человек
|09:43
СМИ: США недовольны визитом Путина в Японию
|07:43
Стало известно, что будет обсуждать Путин с японским премьером в Токио
|10.12 22:40
Россия не намерена заключать дополнительные соглашения по газу с Украиной
|10.12 20:04
Житель Новосибирска жестоко истязал трехлетнюю падчерицу
|10.12 19:41
Появился список погибших в страшном ДТП под Оренбургом
|10.12 19:07
Жительница Тулы забыла маленького сына на морозе
|10.12 18:54
Педагог из Иркутска развращал детей перед объективом камеры
|10.12 18:12
Пенсионера ограбили в подъезде собственного дома в Твери
|10.12 17:53
В Оренбургской области произошло серьезное ДТП, шестеро погибших
|10.12 15:52
ЦБ: разморозка пенсионных накоплений невозможна
|10.12 15:41
Авария на теплотрассе в Крыму ликвидирована
|10.12 15:27
В одном из московских общежитий вспыхнул пожар, три сотни человек эвакуированы
|10.12 15:13
Захарова обратила внимание, что немецкие СМИ молчат об ошибке ВВС США в Ираке
|10.12 14:11
Сыграть в ящик. Граждане раскупают музыкальные инструменты
|10.12 13:13
СМИ сообщили о возможности смягчения визового режима между Россией и Японией
|10.12 11:43
На трассе в Якутии опрокинулся микроавтобус
|10.12 09:14
Путин может посетить Кубу, чтобы без суеты проститься с Фиделем Кастро
|10.12 07:20
В Ленобласти пять человек погибли во время пожара
|09.12 21:57
На вокзале в Новосибирске пассажир разделся и начал кричать
|09.12 21:25
В Магадане родители два года держали в машине своих детей
|09.12 20:38
Украина согласна закупить российский газ
|09.12 16:54
Жителю подмосковного Домодедова предъявили обвинение в убийстве ребенка
|09.12 15:40
Кортеж Эрдогана попал в аварию, есть раненые (ВИДЕО)
|09.12 15:33
Житель Твери заживо сгорел в сарае