Российские военные эвакуировали из Алеппо еще 8 тысяч жителей

Из подконтрольной боевикам части сирийского Алеппо удалось вывести через специальные безопасные коридоры еще порядка восьми тысяч мирных сирийцев. Все жители в данное время находятся в специальных центрах.

Центр по примирению в Сирии, организованный российской стороной, сообщил о выводе из районов Алеппо, которые контролируются террористами, еще порядка 8 тысяч жителей, передают РИА Новости. Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщал, что прошедшей ночью из Алеппо эвакуировано 2124 граждан (в том числе - 1007 детей), а 291 террорист сложил оружие и также покинул город.

Все спасенные жители Алеппо обеспечены горячим питанием и медпомощью.

Продолжают свою миссию российские саперы: освобождена от мин территория в 8,5 гектаров, две школы, две больницы, мечеть, две электростанции и 3,5 километра дорог.