В Приднестровье выбирают президента

В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике 11 декабря в 08.00 (по московскому времени) открылись 260 участков для голосования. Население избирает президента самопровозглашенной республики.

ЦИК республики сообщает, что на пост лидера самопровозглашенной Республики претендуют шесть кандидатов, но настоящий лидер один – Евгений Шевчук, нынешний глава республики, передает ТАСС.

Есть шансы стать президентом и у бывшего главы республиканских парламентариев Вадима Красносельского, - он сдал полномочия для участия в выборах.

Конкуренция Шевчуку и Красносельскому составят лидер местных коммунистов Олег Хоржан, бывший глава Конституционного суда Владимир Григорьев и главный прокурор Приднестровья Александр Дели. Есть и «темная лошадка» на этих выборах - Ирина Василакий, безработная и беспартийная.

Выборы состоятся, если проголосует порядка 400 тысяч жителей Приднестровья (25% населения), а первые итоги ЦИК озвучит в понедельник, 12 декабря.