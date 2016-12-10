Рядом с городом Пальмира боевики террористической группировки "Исламское государство" ведут ожесточенные бои с представителями сирийской армии.

Об этом сегодня рассказал источник в военной сфере, отметив, что бои между ИГ (организация запрещена в России) и армией Сирии сконцентрированы в основном в районах Джазаль и Шаэр, также напряженная ситуация сейчас сохраняется на горной гряде Ат-Тар.

Как сообщает РИА "Новости", источник в сирийском народном ополчении заметил, что в настоящий момент город остается под контролем армии страны, и добавил, что террористы активно проводят штурм сразу с нескольких направлений.