Перестрелка произошла в центре Афин

Перестрелка с участием сотрудников полиции произошла в субботу, 10 декабря, в самом центре Афин.

Согласно последней информации, в результате происшествия в греческом городе погиб один человек. Как сообщает сегодня Kathimerini.gr, во время патрулирования полицейские зафиксировали двух подозрительных мужчин. Одним из них оказался 38-летний Теофилос Лазаракис, который ранее отбывал пожизненное заключение за убийство женщины в ходе ограбления двенадцать лет назад.

Один из мужчин открыл огонь по сотрудникам полиции, а они в свою очередь тоже начали стрелять. Позже тело одного из подозреваемых было обнаружено за мусорным баком. Вероятно, он совершил самоубийство.