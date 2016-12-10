Траур по жертвам аварии на железной дороге объявят в Болгарии

В понедельник, 12 декабря, в Болгарии будет объявлен день национального траура в связи с гибелью людей в результате железнодорожной аварии, которая произошла сегодня утром неподалеку от города Шумен.

Об этом в субботу сообщила правительственная информационная служба, отметив, что в настоящий момент готовится решение правительства Болгарии об объявлении 12 декабря днем национального траура, передает сегодня ТАСС.

Согласно информации, полученной ранее от исполняющего обязанности премьер-министра страны Бойко Борисова, сейчас можно с уверенностью подтвердить гибель пяти человек, а также сообщить о том, что не менее тридцати получили ранения, состояние троих из них считается критическим.