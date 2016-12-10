Керри требует от России дать гарантии безопасности оппозиции в Алеппо

В субботу, 10 декабря, госсекретарь США Джон Керри после встречи "Группы друзей Сирии" в Париже сделал серьезное заявление.

По мнению Керри, правительства России и Сирии должны проявить "милость" и гарантировать оппозиции в Алеппо безопасность после выхода из города, передает ТАСС.

В это же время министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро отметил, что сирийская оппозиция согласна снова начать переговоры о мирном урегулировании проблемы без каких либо заранее установленных условий. Ранее подобное заявление было сделано руководителем сирийского оппозиционного Высшего комитета по переговорам Риадом Хиджабом.