Магазин для мышей появился в Швеции

В Швеции открылся первый в мире магазин-кафе специально для мышей.

Особое заведение для грызунов имеет площадь 70 на 30 сантиметров и расположено прямо в стене одного из домов на обычной улице. Магазин для мышей было решено создать после возмущенного комментария интернет-пользователя с ником Anonymouse (отсылка к известной международной сети хакеров Anonymous).

В меню представлен сыр, орешки и крекеры. Посетители могут остаться в кафе, чтобы насладиться яствами за столиком с клетчатой скатертью.