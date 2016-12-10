Премьер Финляндии назвал условия для отмены антироссийских санкций

Премьер-министр Финляндии Юхи Сипиля заявил, что санкции, введенные Евросоюзом в отношении России, будут отменены только в том случае, если такое решение одобрят все страны-члены ЕС.

По его мнению, этого не произойдет до тех пор, пока не будут выполнены условия минских соглашений. При этом в настоящий момент он настроен скептически по поводу отмены ограничений, поскольку прогресса в этом вопросе не наблюдается.

Евросоюз намеревался продлить санкции в отношении России на полгода после встречи лидеров европейских стран, которая запланирована на 15 декабря. При этом ряд государств-членов ЕС выступают против продления санкций, поскольку считают это нецелесообразным.

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