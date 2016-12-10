Число жертв взрыва железнодорожных цистерн в Болгарии возросло до пяти

В госпитале города Шумена в Болгарии скончался один из пострадавших при взрыве железнодорожных цистерн с газом. Таким образом, число жертв чрезвычайного происшествия достигло пяти.

Как сообщил глава больницы, молодой человек был доставлен с многочисленными ожогами. Несмотря на все усилия, врачи не смогли спасти его жизнь. Еще трое пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии.

В настоящих момент на месте аварии работают более 150 спасателей и пожарных. Сошедший с рельсов поезд перевозил 26 цистерн, 23 из них были заполнены сжиженным газом. В связи с возможностью повторных взрывов жители близлежащих домов эвакуированы. В настоящий момент спасатели пытаются потушить огонь.









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