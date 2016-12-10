Во Франции ввели ограничения на частный транспорт

Загрязнение воздуха, являющееся причиной болезней, от которых ежегодно умирают до 48 тысяч французов, вынудило власти страны пойти на радикальные меры.

Так, со вторника по пятницу во французской столице Париже на этой неделе было введено временное ограничение на автомобильный транспорт. Согласно ему, по вторникам и четвергам по улицам города могли ездить машины только с четными номерами, а в среду и пятницу, соответственно, с нечетными. Исключения составлял только транспорт оперативных служб.

Власти города Гренобля, расположенного на юго-востоке Франции, тоже вступили в борьбу с загрязнением воздуха и ввели запрет на передвижение на автомобилях старше 1997 года выпуска, который будет действовать на протяжении этих выходных. Такие машины составляют 8% от общего числа автомобилей в городе, однако предполагается, что в дальнейшем ограничения будут расширены.

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