Шварцнеггер поддержал решение Трампа продюсировать реалити-шоу

Американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварцнеггер ранее заявлял, что не намерен поддерживать республиканца Дональда Трампа на выборах президента США.

Однако, по-видимому, это не станет препятствием для их совместной работы. Шварцнеггер станет продюсером реалити-шоу The Celebrity Apprentice, которое намерен продюсировать и сам избранный президент Соединенных Штатов. По мнению Шварцнеггера, в решении Трампа продолжить работу над проектом, который имеет высокие рейтинги и трижды номинировался на престижную премию Emmy, нет ничего необычного. “Это бизнес”, - сказал Шварцнеггер, напомнив, что сам продолжал получать гонорары за свои фильмы, будучи губернатором.

Кроме того, Шварцнеггер намерен занять место Трампа в шоу в качестве ведущего.

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