В Болгарии четыре человека погибли при взрыве цистерн со сжиженным газом

По меньшей мере четыре человека стали жертвами взрыва, произошедшего сегодня в населенном пункте Хитрино в Болгарии. Здесь с рельсов сошел товарный поезд, перевозивший цистерны с пропан-бутаном.

Часть цистерн взорвалась, из-за чего было разрушено несколько ближайших зданий. Из-под завалов спасателям удалось извлечь двенадцать человек. По сообщению главы больницы в городе Шумен, всего было доставлено 23 человека со множественными ожогами.

На месте происшествия продолжают работать экстренные и медицинские службы. Сотрудники полиции перекрыли въезд в населенный пункт из-за возможности новых взрывов.









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