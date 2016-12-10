Евросоюз никогда уже не станет сверхдержавой

Европейский Союз, до сих пор остающийся мощнейшим экономическим игроком, сверхдержавой уже никогда не станет. Все военные ресурсы ЕС закачаны в НАТО, находятся под американским влиянием. В результате европейские армии потеряли возможность вести эффективные боевые действия без США. Они могут где-то в Африке проводить колониальные операции, но отстаивать интересы ЕС военной силой не могут, считает политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.



Китай начал переходить в состоянии сверхдержавы не тогда, когда он стал первой экономикой мира, а тогда, когда он создал блокирующую позицию для США в Южно-Китайском море. Когда они не смогли военной силой продавить свои интересы и выдавить Китай оттуда, стало понятно – Китай сделал заявку на позицию сверхдержавы. Если же он найдёт силы и ресурсы для оппонирования США не только в своём регионе, но и во всём мире – Китай будет сверхдержавой.



По словам Ищенко, экономика важна как обеспечение стабильности за счёт создания нормальных условий для своего населения и за счёт поддержки своего ВПК, который должен самостоятельно обеспечивать свои вооружённые силы. Без сильной экономики не будет сильной армии (а значит, не будет и сверхдержавы), но без сильной армии сильная экономика ничто. С вами будут считаться, а ваши экономические интересы учитывать, только если за спиной у ваших банков маячат ракеты.



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