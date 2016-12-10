Пентагон перебрасывает военных к «столице» ИГ

В скором времени в Сирию отправятся еще 200 американских военнослужащих. Соответствующие планы обнародовал министр обороны Соединенных Штатов Эштон Картер.

Как уточнил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук, дополнительный контингент будет задействован в операции по освобождению Ракки. Этот город на севере Сирии считается столицей запрещенной в России террористической группировки ИГ.

Накануне «АН-онлайн» сообщили о том, что американский лидер Барак Обама снял запрет на поставку оружия в Сирию. В числе причин, побудивших президента США принять это решение, называется подготовка грядущего наступления на Ракку.

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