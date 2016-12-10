На фабрике в Перу произошел крупный пожар

В Перу в провинции Лима произошел крупный пожар. Как сообщает агентство Andina, для тушения объятых огнем помещений было привлечено 150 пожарных.

Сообщается, что пожар вспыхнул минувшей ночью на местной фабрике по производству краски. В настоящий момент пожарным удалось справиться с огнем, но на месте происшествия продолжают работать сотрудники спасательной службы и медицинской помощи. Кроме того, по информации агентства, глава полиции района направил к месту пожара личный состав для оказания необходимой помощи.

По сообщению агентства, причина возгорания устанавливается. Информации о погибших и пострадавших в результате пожара пока нет.

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