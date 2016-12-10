СМИ: Турция назначает в НАТО сторонников России

Британская газета Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что Турция снимает с должностей в НАТО тех военных и дипломатов, которые поддерживают Запад, а на их место назначает сторонников России.

Издание отмечает, что это намерение турецких властей находит свое подтверждение в переписке, ставшей доступной в результате утечки. В частности, в распоряжении газеты оказалось письмо не так давно уволенных с должностей в НАТО военных, которое было адресовано Верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кертису Скапаротти.

В письме утверждается, что новые представители Турции в НАТО отвергают ценности организации и придерживаются антизападных взглядов, являясь сторонниками России, Китая и Ирана.

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