Генпрокурор Украины заявил о скором начале суда над Януковичем

Суд над бывшим украинским лидером Виктором Януковичем, который обвиняется в государственной измене, может начаться уже в начале следующего года.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о готовности завершить досудебное следствие и начать судебный процесс в течение ближайших месяцев. По его словам, в скором времени экс-президенту будет вручен обвинительный акт.

В ответ на заявления адвокатов Януковича о том, что тот не был должным образом проинформирован о возбуждении в отношении него уголовного дела, Луценко отметил, что украинская генпрокуратура вручила уведомление защите, а также отправила документ на все известные адреса его проживания и пребывания.

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