Сестра герцогини Кэтрин наконец выходит замуж

Сестра британской герцогини Кэтрин Пиппа наконец-то пойдет по стопам родственницы и выйдет замуж.

Избранником Пиппы Миддлтон стал Джеймс Мэттьюс, который сделал ей предложение в сентябре текущего года. Как сообщает издание us.magazine, сестра герцогини Кэмбриджской уже назначила дату свадьбы - церемония состоится 20 мая будущего года. Кроме того, Пиппа якобы уже выбрала дизайнера, который сошьет ей платье, а также флориста, на плечи которого лягут заботы по оформлению.

Вероятно, торжество состоится в окрестностях дома ее родителей, а бракосочетание пройдет в церкви Святого Марка в Беркшире.