Новая история о воскрешении в морге - на этот раз в ЮАР

Сегодня появилась новая шокирующая история о воскрешении "покойника" в морге.

На сей раз удивительное происшествие случилось в Дурбане, расположенном в ЮАР - "героем дня" стал разбившийся мотоциклист. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, молодой человек начал подавать признаки жизни прямо в ячейке морга, ужасно напугав его сотрудников.

Персонал морга выявил у "покойника" пульс и вызвали врачей. В настоящий момент участник ДТП находится в реанимации, где медики активно пытаются спасти его жизнь.

Ранее похожий случай произошел в Польше.