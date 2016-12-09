В Испанию прорвались сотни мигрантов

Сотни мигрантов прорвались на территорию испанского анклава Сеута, перебравшись через границу Марокко.

Данный прорыв считается одним из крупнейших нарушений границы за последнее десятилетие. Как сообщает «Би-би-си», мигранты были вооружены камнями и палками. В ходе прорыва Сеутской стены были серьезно ранены двое сотрудников полиции, а также трое мигрантов.

К настоящему моменту полицейским не удалось задержать всех участников происшествия, поскольку многие спрятались в горах. Предполагается, что границу незаконно пересекли примерно 400 человек.