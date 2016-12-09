В ООН требуют прекратить бои в Алеппо

В ходе внеочередного заседания по ситуации в Сирии Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием как можно скорее прекратить боевые действия в Алеппо.

За данный документ проголосовали 122 члена Генассамблеи ООН. Как сообщает агентство Reuters, против резолюции высказались тринадцать участников, а еще тридцать шесть воздержались от голосования. Отмечается, что инициатором предложения стала Канада. Россия и Иран, которые в конфликте стоят на стороне сирийского лидера Башара Асада, не стали поддерживать этот документ.

В тексте резолюции уточнялось, что прекращение боевых действий в Алеппо даст возможность осуществить доставку гуманитарной помощи.