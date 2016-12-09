Сегодня российский вице-премьер Дмитрий Рогозин передал Кубе первую партию грузовиков "КамАЗ".

Передача первых шести грузовиков "КамАЗ" произошло в рамках контракта на поставку более двух тысяч единиц автомобильной техники из РФ. Как сообщает ТАСС, на место торжественной церемонии Рогозин приехал в красной футболке с надписью "!Viva Fidel!" и фотографией лидера кубинской революции Фиделя Кастро.

Таким образом вице-премьер хотел выразить свою солидарность с народом Кубы в связи с кончиной политика. Отмечается, что жители страны высоко оценили такой жест со стороны России.