В Роттердаме задержан предполагаемый террорист

В пятницу, 9 декабря, стало известно, что сотрудники полиции Роттердама задержали предполагаемого террориста, у которого при себе был автомат Калашникова и два полных магазина.



Тридцатилетний мужчина, вероятно, готовил теракт в Роттердаме, сообщает сегодня Нидерландская телерадиовещательная корпорация. Уточняется, что полиция задержала предполагаемого террориста еще 7 декабря.

В доме подозреваемого сотрудники правоохранительных органов впоследствии нашли четыре коробки взрывоопасных петард, которые запрещены в Нидерландах. Также у мужчины изъяли флаг, который использует террористическая организация "Исламское государство", которая запрещена в России.