Сергей Лавров назвал журналиста в Гамбурге дебилом

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров перед началом переговоров со своим коллегой из ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером обозвал одного из журналистов, находящихся в помещении.

На одной из видеозаписей, опубликованной на YouTube, Лавров спросил у оператора, который начал его снимать, чего он хочет. После этого министр отвернулся и по-русски сказал слово "дебилы". Причем из ролика непонятно, какого именно представителя СМИ обозвал глава российского МИД.

Напомним, 8 и 9 декабря Сергей Лавров принимает участие в 23-м заседании Совета министров ОБСЕ, которое проходит в Гамбурге.