В Госдуме считают, что Макларен не дружит с головой

В пятницу, 9 декабря, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов заявил, что руководитель комиссии WADA Ричард Макларен может быть неадекватен.

Власов сегодня заявил, что, по его мнению, Макларен "не особо дружит с головой". Он добавил, что главе WADA осталось только упрекнуть депутатов Госдумы в том, что они лично бегали и подменяли российским спортсменам допинговые пробы, передает портал «Лента.ру».

Как полагает Власов, все обвинения, которые западные страны предъявляют России, связаны с тем, что их спортсмены не способны победить в честной борьбе и боятся сильных соперников.