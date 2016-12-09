Арест счетов Виктора Януковича был продлен властями Швейцарии

В пятницу стало известно, что швейцарские власти приняли решение на год продлить арест счетов бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе правительства Швейцарии. Как сообщает "Газета.Ru", решение о продлении ареста счетов Януковича было принято в рамках заседания федерального совета. Кроме того, швейцарские власти оставили арестованными счета бывшего руководителя Туниса Зин аль-Абидина бен Али и экс-главы Египта Хосни Мубарака.

Предполагается, что заморозка должна принести неплохие результаты и показать, могут ли вышеуказанные активы быть возвращены.