Картер Пейдж, который является советником избирательного штаба 45-го президента США Дональда Трампа, заявил, что степень дезинформации, на которой строились решения Вашингтона по поводу Крыма и Украины по-настоящему катастрофическая.

Пейдж заявил, что хронологию событий на Украине и в Крыму за последние несколько лет можно назвать одним из самых вопиющих примеров ложных новостей, передает РИА "Новости". Советник избирательного штаба Трампа выразил уверенность в том, что в будущем появятся возможности для преодоления максимального числа ошибочных представлений о ситуации на Украине.

Таким образом, администрация Трампа не исключила, что может признать Крым российской территорией.